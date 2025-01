Palio, il calendario 2025. Apre il Miccio Canterino kermesse dal 6 all’8 marzo

QUERCETAChiusa ogni querelle che ha avvelenato l’edizione 2024, la nuova dirigenza della Pro Loco Querceta è pronta con gli appuntamenti del 2025. Stasera alle 21 nella sala delle conferenze della Croce Bianca verrà presentato ufficialmente il calendario delle manifestazioni del Palio: di seguito verranno fatti, per ogni manifestazione, i relativi sorteggi con le modalità previste dal regolamento. La serata è aperta a tutti contradaioli e a chiunque desideri intervenire. Di fatto il calendario è già trapelato nei dettagli (rimangono ancora da definire la data e la location per lo svolgimento della Miss Palio 2025).

Come da tradizione ad aprire il cartellone di appuntamenti sarà il Festival del Miccio Canterino al Palasport di Forte dei Marmi: le contrade si sfideranno a colpi di brani musicali il 6,7 e 8 marzo con la finalissima e la consegna dell’ambita Lira al vincitore. Dalle note allo sport con la Staffetta prevista il 6 aprile, con partenza e arrivo al Campo Sportivo Buonriposo e toccherà tutte le otto contrade (ogni singola contrada schiera otto atleti “frazionisti”. Di questi, per regolamento, sei devono risiedere od aver risieduto all’interno del territorio che complessivamente risulta di pertinenza delle Contrade; mentre due atleti possono essere residenti al di fuori di questo).

Sarà poi la volta dei Giochi Bandiera Under 15 in Piazza Matteotti a Querceta in attesa del giorno più coinvolgente, quello del Palio che il 4 maggio concentrerà tutti i contradaioli allo Stadio Buon Riposo. La giornata avrà inizio nella mattinata con la sfilata dei gruppi musici e sbandieratori per le vie del paese e con la messa nella chiesa di Santa Maria Lauretana, cui farà seguito, nella centrale piazza Matteotti, la benedizione degli asini, fantini e contradaioli. Poi la sfilata allo Stadio viene aperta dalla contrada vincitrice alla corsa dei micci dell’edizione precedente; le restanti sette contrade, invece, sfilano secondo un ordine di sorteggio. La corsa comprende sei giri di pista per circa 2.000 metri in un circuito ad anello all’interno del prato verde.

Per le gare interne dei giochi di bandiera le date sono di sabato 17 e domenica 18 maggio, in piazza Matteotti mentre dal 9 giugno al 12 luglio si svolgerà il Torneo di Calcio.

Francesca Navari