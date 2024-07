Palio di Salvataggio, trionfano i "bianchi". Bagnanti in visibilio

Grande successo per il primo Palio di Salvataggio organizzato dalla Lega bagnini della Versilia al bagno Flora. Di fronte a un pubblico nutrito, che si è assiepato pure lungo il molo per assistere alle gare, nello specchio d’acqua di fronte al bagno Flora i bagnini si sono "dati battaglia" a suon di bracciate e vogate in patino. Alla fine, a trionfare è stata la squadra bianca composta da Marco Mariani (bagno Derna), Jacopo Guidi (bagno Aloha) e Leonardo Adorni (bagno Rondine). A portare ai bagnini il saluto dell’amministrazione sono stati gli assessori Rodolfo Salemi e Alessandro Meciani.