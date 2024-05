Palio dei Rioni. Il contributo dal Comune copre la metà dei costi

Arrivati alla metà di maggio, con l’estate ormai alle porte, all’orizzonte si comincia a vedere il Palio dei Rioni. La manifestazione, che quest’anno giunge alla 32a edizione, è in programma tra oltre due mesi, dal 17 al 20 luglio allo stadio comunale di Camaiore. Ma chiaramente il Comitato del Palio è già al lavoro per l’organizzazione dell’evento. E il Comune dà una mano da un punto di vista economico: la giunta ha dato il via libera a uno stanziamento di 16mila euro che dovrebbe coprire la metà delle spese.

"Lo Statuto del Comune prevede che l’ente consegua l’obiettivo di tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul territorio per garantire alla comunità una migliore qualità della vita – si legge nell’atto – oltre a favorire la vita sociale dei cittadini e sostenere lo sviluppo delle associazioni democratiche e delle cooperative". E dal canto suo, l’amministrazione "intende promuovere il patrimonio culturale, storico, ambientale e delle tradizioni, oltre a ogni iniziativa che sia strumento per favorire azioni di integrazione sociale" e "proseguire l’organizzazione e il supporto agli eventi che fanno parte del tessuto culturale, turistico e promozionale del territorio e ne vaorizzano le tradizioni popolari, storiche e culturali più radicate", con un occhio di riguardo anche alla salute, sostenendo "le azioni volte a incoraggiare un maggiore esercizio dell’attività sportiva e motoria". Alla luce di tutti questi obiettivi, il Comune ha deciso di supportare economicamente il Comitato del Palio. Ai nastri di partenza ci saranno Capezzanio, Frati, La Badia, La Rocca, Marignana, Montebello, Montemagno-Seimiglia, Nocchi, Pieve, Tre Borghi e Vado.