Palio dei Micci a Querceta. Buon Riposo verso il tutto esaurito. E cresce l’attesa tra le Contrade

QUERCETA

Sole e caldo sembrano baciare la 67^ edizione de “Il Palio dei Micci” di Querceta. A parte qualche nuvola sparsa, le previsioni per domenica prossima danno bel tempo senza pioggia. L’organizzazione dell’evento clou della Versilia storica è quindi pronta per il grande spettacolo con il clou della corsa sugli asini (in programma alle 18.30) allo Stadio Buon Riposo di Pozzi che rappresenta l’esaltazione del Palio.

"Le prevendite sono andate benissimo – commentano dal quartier generale della Pro Loco di Querceta – e tribuna e tribunette laterali sono esaurite, le seggioline quasi, rimangono i biglietti per la gradinata. Come l’anno scorso sarà un Palio a pieno regime con il record di presenza di figuranti perché le contrade hanno chiesto un’integrazione e sfilerà una marea di gente. La corsa? Penso che con il sorteggio del miccio sarà equilibrata e per il secondo anno gli animali correranno su un prato sintetico anziché sabbioso e terroso, quindi con meno ostacoli e pericoli di infortuni". Tarabaralla nelle casse dell’associazione dovrebbe entrare circa 45mila euro.

In tutta la piana di Querceta c’è grande fermento, con le strade e le case che hanno preso i colori delle contrade con bandiere, striscioni e drappi. Quest’anno i micci saranno visitati 3 volte dai veterinari dell’Asl con il medico della Pro Loco: dopo quella di qualche giorno fa, anche il giorno del Palio prima e dopo la gara per il massimo rispetto degli animali. La domenica mattina alle 9 le contrade sfileranno per il paese e si daranno appuntamento alle 10 alla chiesa di Santa Maria Lauretana per la messa, poi si trasferiranno in Piazza Matteotti a Querceta per la benedizione alle 11.30 dei micci, che verranno presentati e saranno assegnati i numeri. Nel contesto saranno letti i bandi di sfida e si svolgeranno le premiazioni del concorso del “Palio in vetrina”. Sabato sera si svolgerà la tradizionale cena in ogni contrada con la veglia del miccio (messi a disposizione dalla scuderia scuderia pisana Oppito di San Giuliano Terme di Pisa come gli anni scorsi), la domenica intorno alle 14 i figuranti partiranno dai quartier delle contrade generali in direzione Buon Riposo, dove alle 16 inizieranno le sfilate in costume storico ricche di colori, cavalieri e dame, animali, musica e canti con la rappresentazione del Tema. Alle 18.30 il clou, la corsa.

Dopo il Palio sarà la volta (sabato 18 e domenica 19 maggio) dei “Giochi di Bandiera Assoluti” e poi a giugno del torneo di calcio delle contrade. Per prevendite degli ultimi biglietti disponibili (poltroncine 17 euro e gradinata 15) rivolgersi alla Pro Loco di Querceta (info: 0584.760871) il pomeriggio dalle 16.30 alle 19. Dario Pecchia