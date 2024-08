Palio dei Bagni: oggi la sfida. Venti equipaggi a colpi di remo. Ad aprire le danze sarà il Piemonte

Ci siamo. Il giorno della 32° edizione del Palio dei Bagni è arrivato. La storica contesa tra stabili menti balneari, patrocinata e sostenuta dall’amministrazione e dall’Unione Proprietari Bagni, nata per volontà del giornalista Giorgio Giannelli nel 1952, vedrà, stamani alle 11 dal bagno Apuana, 20 equipaggi sfidarsi su 1500 metri per chiudersi sul filo di lana dell’arrivo all’altezza del Pontile. La settimana scorsa, ai piedi del bastione del Fortino, durante la presentazione del Palio è stato estratto l’ordine di schieramento che potrebbe, a seconda della posizione in mare dell’equipaggio, condizionare la corsa, anche se a contare maggiormente per il risultato finale, restano la forza, l’allenamento e la determinazione. In occasione della gara nella piazza Cardini, dalle 9 alle 12.30, sarà presente uno stand della Guardia Costiera dove verranno distribuite brochure informative sulle attività istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera. Inoltre potranno essere ammirati dei modellini in scala delle unità navali del Corpo di proprietà del modellista navale Michele Vanni. I modellini saranno poi posizionati nella vasca di piazza Navari dove Vanni li mostrerà nelle evoluzioni nautiche. Intorno alle 10.15 inoltre l’elicottero della Capitaneria effettuerà un sorvolo con la bandiera italiana per salutare l’inizio della gara.

Ecco l’ordine di schieramento degli equipaggi e gli atleti: bagno Piemonte (Giacomo Tosi -

Alessandro Alvaro Bondi); bagno Onda Marina 2 e Cvfm (Lorenzo Guntri - Fabio Orizio); bagno Carducci e bagno Margherita Nicola Giannini - Andrea Pianti); bagno Carducci (Chiara Bertoneri - Gianni Del Medico); bagno Beppe Roma Imperiale (Federico Lari - Stefano Luigi Paci);

bagno Sandra e bagno Pennone

(Giuseppe Palagi e Jairson Monteiro); bagno Apuana e bagno Pietro (Mirco Pardini - Cristian Giannini); bagno America (Cesare Bertuccelli - Lorenzo Sportelli); bagno Firenze e bagno Roma Marina di Pietrasanta (Gionata Vecoli e Simone Barsanti); bagno Carlo di Forte e bagno Piemonte di Marina di Pietrasanta

(Roberto Viti - Sebastian Bazzichi); bagno Roberto (Luca Barbera - Tiziano Gabrielli); bagno Onda marina 2 (Luca Branchetti - Alessandro Dazzi); bagno La Perla (Alberto Tosi - Leonardo Aliboni); bagno Acali (Lorenzo Polacci - Iacopo Del Freo); bagno Lido Marina di Pietrasanta (Nicola Donnini - Stefano Bascherini); bagno Concetta e bagno Montecristo di levante (Federico Giannini - Stefano Gabbani); bagno Montecristo di levante e bagno Flora ponente (Federico Nerone e Francesco Verneau); bagno Montecristo di levante (Elena Mazzucchi e Sabrina Nardini); bagno Concetta e bagno Giancarlo (Sebastiano Chicca - Gianluca Mariani); bagno Carducci (Giorgio Panesi - Sara Mencarelli).

Fra.Na.