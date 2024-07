Palio dei Bagni da record. Domani sera il sorteggio. Venti equipaggi in gara

Si avvicina il Palio dei Bagni, la corsa dei patini che dal 1952 vede sfidarsi isui 1500 metri, i bagnini di Forte dei Marmi e non solo. L’appuntamento, sostenuto dal Comune e organizzato dall’Unione Proprietari Bagni, e presentato da Loris Marchi, è martedì 6 agosto alle 11 con partenza dal bagno Apuana e arrivo al Pontile. "Il Palio – commenta Alberto Mattugini, consigliere allo sport – è una macchina organizzativa ormai rodata ma complessa. Sono in tanti a crederci e a lavorarci con passione: dall’amministrazione comunale all’Unione Proprietari Bagni che con Giovanni da Prato, insieme ad Alberto Tosi, Stefano Giannotti, Luigi Bianchi, Angelo Maccarone e alla segretaria Valeria Pardini, insieme all’ufficio sport del Comune, con Franco Calotti e Laura Quadrelli che si occupano di tutto il processo organizzativo. Altrettanto importante è il contributo delle associazioni". Ad anticipare la corsa dei patini, domani alle 21,30 in piazza Garibaldi sarà la consegna agli equipaggi delle divise di diverso colore, e sarà estratto l’ordine di allineamento in mare. "Si tratta di un momento importante – spiega Giovanni Da Prato– perché la posizione del patino rispetto alla riva, soprattutto quando in gara sono tanti, non è considerata generalmente un vantaggio. Al termine dell’estrazione l’Antico Vinaio offrirà la famosa focaccia".

Venti come nell’edizione record 2023 gli equipaggi in gara tra cui la conferma di un team femminile e uno misto. Tra le new entry la Compagnia della Vela. I partecipanti: Bagno Lido di Marina di Pietrasanta (Nicola Donnini e Stefano Bascherini); Bagno Apuana e Pietro (Mirco Pardini e Cristiano Giannini); Bagno Carducci (Chiara Bertoneri e Gianni Del Medico); Bagno Carducci (Giorgio Panesi e Sara Mencarelli); Bagno Carducci e Margherita (Nicola Giannini e Andrea Pianti); Bagno Sandra e Salvatori (Giuseppe Palagi e Romualdo Della Bona); Bagno Montecristo di levante (Elena Mazzucchi e Sabrina Nardini); Bagno Montecristo di Levante e Flora Ponente (Federico Nerone e Francesco Verneau); Bagno Concetta e Montecristo di Levante (Federico Giannini e Stefano Gabbani); Bagno Concetta e Giancarlo (Sebastiano Chicca e Gianluca Mariani); Bagno La perla (Alberto Tosi e Leonardo Aliboni); Bagno Acali (Lorenzo Polacci e Iacopo Del Freo); Bagno Carlo di Forte e Bagno Piemonte di Marina (Roberto Viti e Sebastian Bazzichi); Bagno Roberto (Luca Barbera eTiziano Gabrielli); Onda Marina 2 (Luca Branchetti e Alessandro Dazzi); Beppe Roma Imperiale (Stefano Luigi Paci e Federico Lari); Bagno Piemonte (Giacomo Tosi e Alessandro Alvaro Bondi);Compagnia della Vela (Lorenzo Guntri e Fabio Orizio); Bagno America (Cesare Bertuccelli e Lorenzo Sportelli); Bagno Firenze e Bagno Roma di Marina (Gionata Vecoli e Simone Barsanti).

Fra.Na.