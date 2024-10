Palazzo Cardoso da brividi con i più piccoli

Per iniziativa dell’assessorato alla cultura e della Biblioteca Diffusa un doppio appuntamento oggi alle 17 al Palazzo di Cardoso: “Letture da brividi”, un laboratorio per bambini, e “Zucca controcorrente” un laboratorio-conferenza per adulti. Stefania Neri intrattiene i più piccoli, Melania Giannotti, Marinella D’Addio e l’assessore Anna Guidi propongono un excursus nella letteratura e nell’arte per ridare dignità e significati alla cucurbitacea arancione che imperversa ghignando fra scheletri, fantasmi, mostri, vampiri e pipistrelli. "A fianco della tendenza attuale – spiega l’assessora Guidi- proponiamo un percorso diverso e parallelo non per affossare ma per arricchire e recuperare saperi classici e popolari. L’omologazione eccessiva non concorre alla diffusione della cultura".