Palasport sotto scacco. Ancora furti e vandalismi

Furti e vandalismi a ripetizione. Il PalaBarsacchi da tempo è nel mirino di sbandati che, probabilmente, bazzicano questa zona della Darsena e approfittano di uno dei tanti varchi che trovano per entrare dentro. Per rubare quel poco che trovano. O anche semplicemente per mangiare, bivaccare, lasciare segni evidenti del loro passaggio. Il presidente del Cgc Alessandro Palagi ha più volte segnalato e denunciato questi continui episodi di microcriminalità.

Allo scoperto esce anche Giampiero Guidi della Boxe di Stiava, la cui palestra di allenamento per i giovani che si avvicinano a questa disciplina si trova proprio sotto le tribune del Palazzetto. "Anche la scorsa notte – denuncia – qualcuno è entrato nel palazzetto, forse da una delle porte di emergenza che si trovano in corrispondenza delle scale esterne. Poi una volta dentro sono entrati un po’ dappertutto. A noi non hanno rubato nulla, ma dalla palestra adiacente gestita dalla società Gymnasium hanno portato via un’idropulitrice".

La situazione comincia a essere davvero esasperante. "Anche perché – sottolinea Guidi – le nostre palestre, le nostre associazioni sono frequentate da ragazzi. Alle volte abbiamo trovato delle siringhe, o comunque segni inequivocabili di un bivacco notturno. Qualche giorno fa, in pieno giorno, c’erano due persone all’ingresso che si stavano drogando. Li abbiamo allontanati, ma qualcuno del Comune dovrebbe intervenire e fare qualcosa". Guidi chiede che vengano introdotte delle telecamere e che venga installato un sistema di allarme che possa mettere in fuga e disincentivare i male intenzionati".