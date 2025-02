Padel, niente abbattimenti. Sospesa la sentenza del Tar

Nessuna rimozione, almeno per ora, per il capannone del padel all’impianto sportivo di Focette incastonato tra l’Aurelia e via Cavour. La richiesta del Comune e della "Sentinel group", gestore dell’impianto, di sospendere l’efficacia della sentenza del Tar, che a novembre aveva dato ragione ai cittadini arrabbiati per il capannone, è stata infatti accolta ieri mattina dal Consiglio di Stato nell’ambito del ricorso in appello che sfocerà nell’udienza fissata il 2 ottobre. Pertanto non si può ancora parlare di secondo round, trattandosi in realtà di un round e mezzo. Il primo era stato vinto dai cittadini, difesi dagli avvocati Fabrizio Pelletti con studio a Pietrasanta e David Benedetti e Francesco Gesess con studio a Firenze. I proprietari delle case confinanti con il capannone, alto 10 metri e inaugurato nel 2023, avevano ricorso al Tar impugnando la delibera di giunta del 2023 e contestando la legittimità dell’intervento.

Secondo loro il capannone pregiudica la visuale panoramica, anche in direzione delle Apuane, oltre ad essere incoerente con il pregio paesaggistico dell’area, che è vincolata. Il giudice aveva dato loro ragione parzialmente – solo per l’area del capannone e non per il resto dell’impianto – ma come detto ieri l’efficacia della sentenza è stata sospesa dando ragione al Comune, difeso dall’avvocato dell’ente Marco Orzalesi, e alla "Sentinel group" di Milano, rappresentata in giudizio dagli avvocati Roberto Righi e Francesco Frati. "Un risultato che soddisfa pienamente le nostre aspettative – dice il sindaco con delega agli affari legali Alberto Giovannetti – è che è stato raggiunto a seguito di un accordo con la parte avversa, che ha rinunciato a chiedere l’esecuzione del provvedimento emesso in suo favore". Il legale del Comune Orzalesi ricorda che sia l’ente sia la società di Milano avevano chiesto, con due appelli distinti, la revisione e la sospensiva degli effetti della sentenza del Tar. "Avendo però la controparte rinunciato a chiederne l’esecuzione – sottolinea – il giudice ha emesso un verbale di accordo e fissato al 2 ottobre l’udienza di merito per la sentenza definitiva". L’impianto di Focette, progettato da "ArchIT studio" per conto della "Sentinel group", vincitrice del bando, ha investito 1 milione di euro per recuperare e rilanciare l’area dell’ex tennis. Il centro resterà in gestione alla società per 30 anni, dopo di che diventerà di proprietà del Comune.

Daniele Masseglia