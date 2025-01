Pacchetto scuola, il bonus aumenta. Fino a 300 euro per ogni famiglia

Più sostegno alle famiglie, specie quelle che versano in maggior difficoltà economica, ma senza toccare di un solo centesimo le rette per l’anno scolastico 2024-2025 riservato alle scuole medie e superiori. È l’amministrazione comunale ad annunciare un rafforzamento del "Pacchetto scuola" anche per l’anno in corso raccogliendo le richieste dei genitori e confermando pertanto una formula collaudata. La giunta ha deciso infatti di integrare, con oltre 16mila euro di risorse proprie, la quota ricevuta dal "Pacchetto scuola" per garantire ai 131 studenti pietrasantini che, da bando, sono risultati aventi diritto al contributo, la cifra massima prevista, pari a 300 euro, invece dei 175 euro loro destinati.

"Confermiamo anche quest’anno la nostra politica di sostegno alla famiglia – sottolinea il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani – riservando un’attenzione particolare ai servizi che più direttamente coinvolgono bambini e ragazzi. Ormai la scontistica fissa sulle rette dei nidi, le tariffe inalterate per mensa, trasporto scolastico, pre-scuola, asili nido e centri estivi sono misure concrete e strutturali del nostro impegno a garantire il diritto alla socialità e allo studio dei nostri concittadini più giovani e, per le famiglie, la certezza di poter contare su un supporto economico e su servizi di qualità".

Facendo infine due conti, il "Pacchetto scuola" contava, per il 2024-25, su un milione di euro di fondi regionali ai quali si sono aggiunti altri 4,5 milioni dal ministero dell’istruzione e del merito, per un totale 5,5 milioni destinati alle famiglie degli studenti iscritti alle scuole medie e superiori e con reddito Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Daniele Masseglia