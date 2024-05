Osteoporosi:. Convegno del San Camillo

Importante convegno sabato prossimo a villa Bertelli dedicato a medici, infermieri, fisioterapisti e farmacisti. Ha per tema “Osteoporosi: prevenzione, diagnosi e terapia. L’incontro tra medico di medicina generale e ortopedico”. I lavori inizieranno alle 9 e saranno articolati in due sessioni. In quella mattutina si focalizza subito l’attenzione sulla osteoporosi “con indirizzi di prevenzione, diagnosi, terapia prima e dopo l’intervento”. La relatrice è la professoressa Maria Luisa Brandi (san Raffaele, Milano). Alle 10,45 si parlerà di insufficienza renale cronica e malattia delle ossa con relatore il professor Enrico Fiaccadori (nefrologo Università di Parma). Luca Maria Munari porterà i saluti istituzionali di Korian. Alle 11.45 “La funzione tiroidea influenza il benessere dell’osso?” con il professor Elio Roti (primario medicina generale a Suzzara). Prima della pausa pranzo si parlerà di attività fisica e osteoporosi e su cosa può fare il fisiatra con la dottoressa Daniela Giorgi (ospedale Versilia). Nel pomeriggio riflettori su malattia reumatiche autoimmuni e fragilità delle ossa (professor Clodoveo Ferri, S.Camillo Hospital). Il popolare giornalista e personaggio Tv Paolo Brosio intervisterà Chicco Evani vice campione del mondo con l’Italia nel 1994, campione del mondo di club con il Milan e campione d’Europa come vice allenatore nello staff di Roberto Mancini. Il tema è “attività sportiva e benessere dell’osso”. Poi è prevista una tavola rotonda con gli esperti moderata da Paolo Brosio. La conclusione intorno alle 17. Il comitato scientifico che organizza l’appuntamento è presieduto dal professor Pier Paolo Vescovi direttore sanitario del San Camillo Hospital di Forte dei Marmi