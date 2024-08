Ostaggio delle gang. Fi: "Servono i militari"

I reiterati episodi di violenza in città preoccupano. Per questo, Forza Italia torna a chiedere un maggior dispiegamento di forze. E pure l’impeigo dei militari. "Le ’giovani band’ stanno creando un clima di paura e di tensione – dichiarano Ciro Costagliola e Vittorio Fantoni – con atti di microcriminalità che si stanno moltiplicando. Questi gruppi, formati prevalentemente da adolescenti e giovani adulti, stanno alimentando un pericoloso allarmismo tra i residenti e i turisti, mettendo a rischio l’immagine della località e la sua attrattività. Chiediamo un intervento deciso e immediato delle istituzioni: è necessario aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Vorremmo vedere delle postazioni con i militari come deterrente".

Intanto, il comitato cittadino il Centro Viareggio, il Ccn Passeggiata, Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti, la pubblica assistenza Croce Verde e il consorzio Marina di Levante esprimono la totale solidarietà al volontario della misericordia di Torre del Lago brutalmente aggredito durante un servizio di soccorso sulla Marina della frazione: "Situazione fuori controllo".