"Ossigeno al commercio". Evento di ’Prima Estate’. Ccn più forte della pioggia

Festa di Prima Estate a Capezzano Pianore, buona la “seconda”. Il locale Centro commerciale naturale organizza per domenica – dopo l’annullamento causa maltempo dello scorso 7 luglio – IL tradizionale appuntamento che vede il contributo e il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. Giochi per bambini, musica, danza, cibo e la selezione regionale di Miss Italia sono gli ingredienti principali dell’evento che si svolgerà in via Italica, a partire dalle 19.

"Riproponiamo una formula vincente – spiega la presidente del Ccn Maria Assunta Ferragina –; l’obiettivo è quello di attrarre visitatori nel nostro centro confermando così l’importanza che hanno gli eventi per le nostre realtà commerciali. Sono momenti difficili per il commercio, gli eventi sono una potenzialità importante per i nostri associati. E grazie al loro sostegno e agli sponsor, ecco che possiamo confezionare una bella serata che sarà di richiamo per Capezzano".

Tanti show per tutti i gusti con i giochi giganti in legno e cartone a cura di Versilia Bimbi, i falconieri e i loro rapaci, l’esibizione della scuola Danza Donna, la musica live con Le tre Grazie e la sfilata di moda con gli abiti della stilista toscana Susanna Silicani. Dalle 19,30 la cena in strada con pizza e tordelli. Alle 21,30 l’atteso e consueto appuntamento con la selezione regionale del concorso di bellezza nazionale Miss Italia: l’obiettivo è proseguire nel percorso verso il titolo di Miss Toscana e quindi conquistare il biglietto per accedere alla fase nazionale.