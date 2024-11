Orti urbani, spazi di aggregazione gestiti dalla Mutuo Soccorso

Affidato in gestione alla società Mutuo Soccorso il “Complesso di orti urbani”, denominato “Orti della gente di mare”, proseguimento del progetto regionale Centomila Orti in Toscana. La convenzione è stata firmata in comune dal presidente Umberto Tommasi alla presenza dell’assessore Massimo Lucchesi. La Mutuo Soccorso gestirà per cinque anni, con la possibilità di proroga per altri 6 mesi, l’area di Vittoria Apuana, con accesso principale da via Gente di mare che si estende 2.200 metri quadrati suddivisa in 18 appezzamenti di circa 50 metri quadrati ciascuno. Tra le finalità individuate c’è quella di rendere disponibili alle persone residenti nella aree a maggior livello di urbanizzazione, superfici interessate da orti urbani cambiandone radicalmente la visione, passando quindi da aree destinate allo svago per persone anziane, a luoghi moderni che siano anche centri di aggregazione e di scambio culturale, anche con visitatori occasionali (bambini, scuole, visite guidate). Al gestore è riconosciuto un contributo annuo di 6mila euro.