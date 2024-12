Ordine dei medici. Umberto Quiriconi confermato presidente

È Umberto Quiriconi il presidente confermato dell’ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Lucca, eletto dai consiglieri a loro volta eletti nella tornata del 23, 24 e 25 novembre, e riuniti per scegliere il presidente e i componenti dell’esecutivo per il quadriennio 2025-2028. Confermato anche Cosma Volpe come vicepresidente, così come Piera Banti rivestirà di nuovo il ruolo di segretaria del Consiglio, mentre tesoriere sarà Guglielmo Menchetti. Alla guida della Commissione Albo Odontoiatri è stato eletto come presidente Luigi Vasco Nardi, affiancato dal vicepresidente Stefano Selmi.