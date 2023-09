Ordinanza: taglio 35 alberi a Pietrasanta - Proteste in piazza

Ci vorranno sette giorni di lavoro, suddivisi in due tranche, per abbattere i 35 tigli del viale Apua considerati a forte rischio caduta a causa delle loro condizioni di salute certificate dalle perizie degli agronomi. L’intervento, tra i temi più dibattuti nelle ultime settimane – vedi le diatribe politiche e le proteste dei comitati ambientalisti – verrà effettuato dalla cooperativa “La Versiliana” di Lucca e si terrà dal 25 al 29 settembre e il 3-4 ottobre, nel primo caso nel tratto compreso tra via Unità d’Italia e via I Maggio e nel secondo tra via I Maggio e l’Aurelia. La necessità di procedere con gli abbattimenti – tutti sul lato Viareggio – a cui farà seguito la sostituzione con altrettanti esemplari giovani, era emersa durante la riunione in municipio del 4 settembre.

In previsione del cantiere, la polizia municipale ha emesso un’apposita ordinanza, disponendo che i cartelli vengano affissi almeno cinque giorni prima in modo da informare gli automobilisti con un congruo anticipo. I provvedimenti saranno in vigore dalle 7 alle 17,30: dal 25 al 29 settembre divieto di transito sul viale Apua nel tratto compreso tra via Unità d’Italia e via I Maggio, e il 3-4 ottobre analogo divieto nel tratto compreso tra via I Maggio e l’Aurelia. Inoltre, unicamente dal 25 al 29 settembre, in via degli Olmi sarà istituito il senso unico verso Massa, in via Tonfano il senso unico verso monti nel tratto compreso tra via Unità d’Italia e via Calabria, e in via Fiumetto il senso unico verso mare nel tratto compreso tra via I Maggio e via degli Olmi. Il cantiere, infine, sarà anticipato il 21 settembre dal presidio di protesta annunciato dal comitato “Le voci degli alberi“ in piazza Matteotti, davanti al Comune.

d.m.