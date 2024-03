Oratorio Migliarina. Si inaugurano bar e nuovi spogliatoi

Domani, alle 15, agli impianti sportivi dell’Oratorio della Chiesa della Migliarina, si terrà l’inaugurazione del bar e degli spogliatoi destinati ai campi da calcio, da basket e da pallavolo della struttura.

La realizzazione del progetto, resa possibile dal lavoro dei volontari, parte attiva delle sagre, e dal contributo dei parrocchiani, si colloca in un disegno di costruzione e ristrutturazione della comunità più ampio, che vede interventi non solo per creare luoghi di preghiera, ma anche per dare un sostegno alle persone e alle famiglie.

A tal propostito, don Daniele e la comunità parrocchiale, invitano la cittadinanza a un momento di condivisione e di festa, con tornei di calcetto e streetball e un rinfrensco allestito per l’occasione.