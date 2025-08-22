"Ora le dimissioni immediate del presidente"

"Chiedo le dimissioni di Fabrizio Miracolo dalla presidenza della Fondazione Festival Pucciniano".

Parole aspre quelle di Alessandro Santini, capogruppo della Lega a Viareggio, che ha chiesto le dimissioni immediate del presidente Fabrizio Miracolo, a seguito della vicenda che ha visto contrapposti il Circolo Velico e la Fondazione stessa per la gestione del “ponticello“ tra Belvedere Puccini e il Teatro.

"Il giudice ha accolto le ragioni del Circolo Velico – ha dichiarato Santini – ribadendo che il ponte non può essere gestito in modo arbitrario. È grave che si sia arrivati a condizionare l’accesso e il rientro delle imbarcazioni come se si trattasse di un varco privato. Questa gestione ci appare strumentale, quasi fosse orientata a fini elettorali, e lontana dall’interesse pubblico". Una situazione che, secondo la Lega, compromette la credibilità della Fondazione.

"Chiediamo che Miracolo lasci subito l’incarico. Chi amministra il Festival Pucciniano deve ora rendere conto di atti, conti e decisioni. La città merita chiarezza, non forzature", ha concluso Santini.

Giorni fa, inoltre, è stata presentata e protocollata una mozione che mira a tutelare il ruolo del Circolo Velico e a favorire una pacifica convivenza con il vicino Circolo Pucciniano. Il documento è stato promosso dal Partito Democratico, dalla Lista Bonaceto e controfirmato dalla Lega. La mozione - come riporta il testo - impegna il sindaco e la giunta a convocare con urgenza un tavolo di confronto tra la Fondazione Festival Pucciniano, il Circolo Velico, l’amministrazione comunale, la Regione Toscana e il Parco Migliarino San Rossore. Si chiede inoltre di riconoscere il Circolo Velico come presidio sportivo, sociale, ambientale e aggregativo per il territorio.

A intervenire sulla questione anche Massimiliano Baldini, consigliere Regionale della Lega, che si è unito alle richieste di dimissioni del presidente Miracolo. "L’amministrazione dovrebbe dissociarsi da questa figuraccia - ha detto - La querelle si sarebbe potuta risolvere fin da subito attraverso un dialogo costruttivo. Forse non sarebbe nemmeno mai nata".

"Invece - ha concluso - c’e’ stato bisogno di finire in Tribunale, dove il presidente del Pucciniano ha interpretato le parole del giudice alla rovescia. Le dimissioni sono doverose: questa azione non ha niente a che fare con i principi più elementari che sovrintendono l’esercizio del mandato pubblico".

Giulia Prete