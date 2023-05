Operatore e-commerce settore articoli sportivi

ESPERTO E-COMMERCE

Nota azienda di Viareggio cerca responsabile per settore e-commerce e web marketing. Capacità di progettazione, esecuzione e gestione di campagne pubblicitarie onlINE, Conoscenza applicazioni Windows, Conoscenza basilare degli strumenti di pubblicità online, come Google Ads e Meta Ads, Passione per lo sport, conoscenza di Woocommerce o altro Cms, passione e conoscenze in ambito Seo e Sem, conoscenza della lingua inglese. CV:[email protected]

CAMERIEREA DI SALA

Hotel 4 stelle a Viareggio seleziona camerierae sala, disponibilità immediata tempo determinato part time, anche primo impiego, conoscenza inglese, gradito certificato Haccp, autorizzazione trattamento dati personali. Cv a [email protected]