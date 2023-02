Operai al lavoro sulle colline

Continua il lavoro quotidiano portato avanti dalle Unioni dei Comuni della Versilia, della Media Valle del Serchio e dei Comuni Montana in coordinamento con il comune di Massarosa sulle colline colpite dall’incedio dello scorso luglio, che per quasi una settimana ha tenuto l’intera comunità col fiato sospeso. Le operazioni vanno avantri tra abbattimento di piante, interventi di salvaguardia per il rallentamento di acqua e fango in caso di piogge a protezione dei centri abitati e delle viabilità alternative, e la creazione di corridoi frangifiamme per prevenire nuovi incendi.

"I lavori sono in corso dal 20 settembre – spiega l’amministrazione in una nota – e tre squadre di oltre quindici uomini sono ancora sul campo e continueranno anche nelle prossime settimane, ogni giorno, a tutela del nostro territorio".