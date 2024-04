Opera rifiutata a Milano: "Ospitiamola noi in città"

Dopo Montecatini anche Pietrasanta si dice disponibile ad ospitare “Dal latte materno veniamo” della compianta artista Vera Omodeo. L’opera doveva essere posizionata in piazza Duse a Milano, ma la giuria di esperti d’arte ha respinto il progetto in quanto, a detta della commissione, la scultura "rappresenta valori rispettabili ma non universamente condivisibili". Un rifiuto che secondo il consigliere Giacomo Vannucci (Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto) potrebbe essere trasformato in un’opportunità. "Pietrasanta – scrive – potrebbe offrire un contesto più aperto e accogliente per un’opera così controversa. Inoltre Pietrasanta ha una lunga storia di sostegno agli artisti. Sarebbe interessante proporre Pietrasanta cercando di dialogare con la famiglia dell’artista per individuare un luogo adatto ad ospitarla. Questo permetterebbe loro di mantenere viva la memoria dell’artista e di trasformare una controversia in un’occasione per promuovere comprensione, diversità e inclusione attraverso l’arte".