"Open art wall". Terna di pittori in Galleria Kos

PIETRASANTA

L’iniziativa "Pietrasanta Open Art Wall" nasce per mettere a disposizione degli artisti uno spazio nella Galleria Irena Kos, punto di ritrovo del pubblico internazionale. L’anteprima è oggi alle 19 con la presentazione di tre artisti i cui lavori saranno presentati in tre successive esposizioni. Si parte domani con Elisabetta Sonda fino a mercoledì 30 aprile, Fanny Muggiani Piccioli (nella foto un’opera) da mercoledì 15 luglio fino a venerdì 25 luglio e Marco Papini da mercoledì 15 luglio fino a Ferragosto. Lo scopo è stimolare i visitatori ad interagire con nuove proposte, è un invito a vivacizzare il tessuto locale con presenze artistiche in una dinamica costruttiva e rivolta al futuro. Il territorio ha radici profonde in merito alla tradizione artistica che è il suo fiore all’occhiello, “Pietrasanta Open Art Wall” nasce con l’intento di proseguire su questo fertile terreno sviluppando le proprie tematiche. Il titolo inglese introduce il senso cosmopolita dell’evento nel rispetto della tradizione locale. Metaforicamente il “Wall”, il muro è un termine utilizzato per descrivere la delimitazione dello spazio che definisce un nucleo quello della galleria d’arte dove va in scena la performance artistica con lo scopo di stimolare la percezione. Il muro diventa un grande puzzle di elementi creativi dove ogni parte esercita la propria identità nel reciproco scambio in dialogo con gli spettatori. Gli artisti selezionati per l’iniziativa convivono con quelli proposti dalla Galleria creando nuove dinamiche di interazione di emozioni e sentimenti.

