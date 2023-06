Ondata di richieste: sfiorata quota 400 Il Comune cercherà di accontentare tutti

Tantissime famiglie, quasi 400, sono in lista per consentire ai propri figli di vivere l’esperienza dei centri estivi, inclusi i nidi per bimbi da 0 a 3 anni, in agenda dal 5 luglio al 25 agosto. I numeri parlano di 387 domande inviate in Comune, che affiderà la gestione dei centri alle cooperative Compass, Cassiopea e Crea. Partendo dai nidi estivi, si terranno agli asili “Bambi” a Fiumetto e a “L’Aquilone” a Strettoia. Il centro estivo per l’infanzia “I bambini esploratori del mare” (età 36 mesi-6 anni) si svolgerà invece alle materne “Lorenzini” di Pietrasanta con un fitto programma di attività sulla spiaggia: dalla caccia al tesoro fino alle letture e ai laboratori creativi. Il “Pietrasanta summer camp”, infine, accoglierà gli alunni delle scuole elementari e delle medie (7-14 anni) allo stabilimento balneare “Nimbus” di Fiumetto e negli spazi della Versiliana tra attività sportive e gite fuori porta. "Sono arrivate davvero tante domande – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani – di cui un centinaio solo per i nidi estivi, a fronte di 80 posti disponibili. Richieste sono arrivate anche dai non residenti e da chi non è in pari con i pagamenti. Il regolamento prevede che queste tipologie di famiglie vadano in coda ed entrino in caso di rinunce. Faremo il possibile per andare incontro a tutte loro. Se consideriamo che nel 2018, al nostro insediamento, i posti erano vuoti, oggi siamo già al triplo delle domande. Vuol dire che qualcosa è stato fatto e che stanno andando alla grande. Ai primi della settimana uscirà la graduatoria".