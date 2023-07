Onda Marina I, 119 anni di storia Un traguardo tutto familiare

In un paese sempre più divorato da griffe e investitori stranieri, c’è una romantica storia tutta in salsa fortemarmina. Il bagno Onda Marina I vanta la più antica concessione, datata 1904, con una gestione familiare ininterrotta. Ai festeggiamenti del lusinghiero traguardo ha partecipato il sindaco Bruno Murzi visto che Onda Marina I ha volutamente mantenuto le caratteristiche della villeggiatura fortemarmina che si integra con l’ambiente: non a caso fu scelto nel 1995 dal regista Anthony Minghella per girare "Il paziente inglese" (9 premi Oscar) proprio per l’assenza di costruzioni alle spalle e solo vegetazione a incorniciare le cabine. Era il 28 luglio 1904 quando Roberto Giannotti con la moglie Maria Teresa Balderi ottennero dalla Capitaneria la concessione dell’arenile che allora comprendeva anche gli attuali bagni Onda Marina II e La Fenice. Il figlio Vittorio, classe ’18, ebbe l’intuizione di dare sviluppo allo stabilimento che dagli anni Cinquanta ha iniziato ad essere frequentato dagli Sforza e dalla nobiltà che alloggiava nella vicina villa di Paola di Liegi. Vittorio, che acquisì la licenza di ristorazione con la moglie Franca Ricci, è stato tra i primi balneari ad aggiornare la proposta, rimanendo al timone del bagno fino a 93 anni. Oggi alla guida dell’Onda Marina I, 150 punti ombra tra ombrelloni e le particolarissime tende con copertura in rafia, ci sono i fratelli Marco, Maria Teresa e Franco Giannotti (ex presidente dei balneari) con i soci, terza generazione di una storia di salmastro e accoglienza. "Siamo nati sulla spiaggia -racconta Maria Teresa – e anche se lo stabilimento si è naturalmente evoluto, abbiamo mantenuto la linea tracciata: qui arrivano tanti industriali in anonimato. Come avveniva quando ero piccola che giocavo con i figli di tanti nobili senza saperlo".

Francesca Navari