“Volle uccidere la moglie”: condannato a 16 anni. La donna morì nell’incidente stradale

Lucca, 14 febbraio 2025 – È stato condannato a 16 anni Daniele Mazzolini, il 62enne accusato di omicidio volontario per la morte della moglie Anna Lucarini, ex vigilessa della polizia municipale, all'epoca 58enne, oltre che per maltrattamenti alla figlia e violazione al Codice della strada.

La sentenza è arrivata stamani in primo grado alla Corte d'assise di Lucca dopo che il pm Sara Polino aveva chiesto l'ergastolo e l'isolamento diurno per tre mesi.

L'uomo è stato invece assolto dal reato di maltrattamenti alla moglie. La tragedia risale al 9 ottobre 2022, quando la coppia era in macchina, guidata da Mazzolini, diretta a Pietrasanta lungo la Sarzanese. Secondo l'accusa l'uomo sarebbe andato volontariamente contro un albero causando l'incidente che non lasciò scampo alla moglie.

La difesa, invece, sostiene che a causare l'incidente sia stato un gesto di distrazione durante un sorpasso insieme allo stato d'ebbrezza di Mazzolini. Il suo legale ricorrerà in appello chiedendo che il reato venga derubricato a omicidio stradale, cosa che farebbe diminuire l'entità della reclusione a 8-12 anni.

Una vicenda, quella della morte di Anna Lucarini, che lasciò sotto choc Pietrasanta. "Lo sapevo che i miei genitori non avevano avuto un semplice incidente: mia madre è morta perché è stato mio padre a ucciderla, le tensioni in casa erano all’ordine del giorno": la figlia della coppia due anni fa aveva confessato in tv quello che poi è stato dimostrato nel processo di primo grado.

Quel giorno i coniugi, dopo aver lasciato la casa di Capezzano Pianore, si erano diretti a Pietrasanta. Ma una volta arrivati sulla Sarzanese l’auto andò a sbattere a velocità sostenuta contro un albero, prendendo fuoco. Per la donna non ci fu nulla da fare, mentre il marito riportò solo gravi ferite a una caviglia.