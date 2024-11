Oltre un quintale di mondine già arrostite. E ora gran finale per la festa sotto la Torre

Nei primi due fine settimana sono finite arrostite, nel braciere di piazza Santa Maria, oltre un quintale di castagne. E ora la Vecchia Viareggio è pronta per la volata finale di questa seconda edizione della “Festa delle mondine e del vino nuovo“; nata nel 2023, grazie alla volontà di un piccolo ma inarrestabile gruppo di volontari, per riscaldare il cuore antico della città e destinata a diventare una tradizione. "È stata una bellissima edizione, partecipata e arricchita dalla riapertura della Torre Matilde – dice il presidente del comitato rionale, Franco Paladini –. Adesso siamo pronti per il gran finale, e per questi ultimi due giorni (la festa prosegue oggi e domani sempre in piazza Santa Maria) torniamo a proporre il mercatino dell’artigianato, la tombola e ovviamente la protagonista della festa: la castagna. Necci e mondine, per accontentare tutti i gusti". Terminata questa avventura, il comitato della Vecchia Viareggio si metterà subito a lavoro per organizzare la festa rionale già fissata per il primo fine settimana di Carnevale (dal 7 al 9 febbraio): "E chiunque voglia contribuire, per realizzare insieme a noi un nuovo sogno, è il benvenuto. Per dare un futuro alle tradizioni – conclude Paladini – serve il supporto di tutti".