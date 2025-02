Oltre due anni di indagini. La sfilata dei testimoni

Bocche cucite dal municipio sulla vicenda della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ex assessore Simona Seveso e del compagno Francesco Polacci. La sensazione è che l’attesa sia tutta per l’udienza preliminare del 12 marzo quando la stessa Seveso avrà modo di chiarire ogni circostanza: le accuse sono di truffa aggravata, appropriazione indebita e sostituzione di persona. In quella sede sarà il gip a decidere se per l’ex componente di maggioranza e per il suo compagno si aprirà o meno il processo legato all’ormai arcinota vicenda Auser. Tre infatti sono, in estrema sintesi, i fatti contestati: l’affidamento dello Sportello di ascolto psicologico alla fidanzata del figlio della Seveso (con patrocinio e contributo del Comune che si costituirà parte civile); la richiesta di risorse all’amministrazione per le Vacanze anziani e il torneo di burraco di beneficenza, i cui proventi (4730 euro) sono transitati dal conto corrente personale di Francesco Polacci. Tutti episodi in cui i progetti erano presentati dall’Auser ma protocollati con una firma che la presidente dell’associazione, Franca Amadei, ha disconosciuto, negando anche di aver mai fisicamente depositato le istanze. Nel dicembre 2022 fu il sindaco Bruno Murzi a dichiarare di voler portare tutto il dossier al commissariato di polizia per avere chiarezza. Da quel momento è partito un consistente filone di indagine che ha visto sfilare tanti testimoni (anche volti molto noti a Forte dei Marmi) e il susseguirsi di ben due esposti scritti da parte di Franca Amadei, allora ancora presidente Auser: il primo datato 26 aprile 2023 e il secondo 26 agosto 2023. Tra le tante persone chiamate a testimoniare Antonio Franceschi in qualità di vice presidente Auser, gli addetti all’ufficio protocollo del Comune, il segretario generale Luca Lazzarini e Ermindo Tucci presidente di Villa Bertelli (location che ospitò gratuitamente il torneo di burraco di beneficenza a favore dell’associazione). Gli investigatori hanno anche verificato conti correnti e passaggi di denaro – in particolare il bonifico di 4730 euro che il 22 dicembre 2022 Polacci ha fatto dal suo conto per restituire la somma frutto del torneo di burraco ad Amadei – oltre che approfondimenti da Google sull’attivazione della mail [email protected].

Francesca Navari