Oltre 100 Presepi in mostra. Esposizione in Croce Bianca

Tradizione e creatività per un’esposizione che ogni anno riesce a stupire. E’ un vero evento ormai la mostra di Presepi artistici che dal 21 dicembre al 6 genaio sarà ospitata alla Croce Bianca con oltre 100 esemplari realizzati in modo artigianale dal gruppo presepisti. La particolarità è rappresentata dalle molteplici sfaccettature della Natività: in dimensioni piccolissime, con materiali riciclati oppure con movimenti o riproduzione degli edifici di Seravezza. Il gruppo presepisti della Croce Bianca è nato nel 2012 e nel 2013 ha fondato la prima e

unica scuola di presepismo in

Toscana (in Italia ne esiste un’altra solo nelle Marche) guidata

dal maestro Alberto Gassani. I

corsi partono a fine agosto e si

concludono per Natale e sono

divisi in tre livelli da 20 lezioni

ciascuno, con una vera e propria impennata di iscrizioni registrata nel tempo: in dieci anni il maestro Gassani ha infatti insegnato a cimentarsi in questa originale arte creativa a 300 persone dai 17 ai 70 anni. Intanto sono a disposizione i biglietti per partecipare alla lotteria di Natale con estrazione il 6 gennaio alle 17 alla pubblica assistenz. Primo premio in palio una bicicletta eletrica, 2° un buono spesa da 300 euro alla Coop, 3° un tablet, 4° buono spesa da 250 euro al Carrafur e 5° una macchina del caffè.