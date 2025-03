Oltraggio e resistenza. Arrestato sessantenne

È stato scovato e arrestato a Pietrasanta dalla Polizia del commissariato di Forte dei Marmi un 60enne destinatario di un ordine di arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio. I fatti risalgono all’agosto 2017, a Ventimiglia: l’uomo aveva chiesto l’affidamento in prova ai servizi sociali, ma la richiesta non è stata accolta dal tribunale di sorveglianza di Genova a causa delle segnalazioni delle inosservanze alle misure di prevenzione del questore accompagnate da una discontinua frequenza del programma terapeutico di recupero da dipendenze e dell’assenza di un domicilio. Gli agenti lo hanno rintracciato il 6 marzo in città e condotto in carcere dove dovrà scontare una pena di 6 mesi.