Olimpiadi di matematica In finale 13 piccoli “geni“ Tutta la città tifa per loro

Se è vero che storicamente gli artisti e artigiani del futuro vengono forgiati al liceo artistico “Stagi“, è altrettanto innegabile che le scuole elementari della città riescano ogni volta a mettersi in evidenza e a ritagliarsi un momento di gloria grazie ai piccoli “geni“ che siedono sui banchi e maneggiano i numeri con una disinvoltura che lascia di stucco gli stessi insegnanti. Partecipare alle finali delle Olimpiadi di matematica è diventato infatti un appuntamento tradizionale soprattutto per gli alunni iscritti all’istituto comprensivo Pietrasanta 1.

Sono tredici, complessivamente, quelli selezionati per la finale della XXXIII Olimpiade della Gioiamathesis, ente nazionale accreditato per la valorizzazione delle eccellenze, con l’appuntamento in agenda il 6 maggio al Politecnico di Bari. Più precisamente si tratta di tre alunni iscritti alla classe quinta delle scuole elementari “Forli“ di Vallecchia, seguiti come sempre dall’insegnante Nadia Vezzoni – a sua volta insignita del titolo di “eccellenza europea per l’insegnamento di matematica“ – e di dieci alunni di classe terza delle elementari “Pascoli“ di Porta a Lucca, di cui sei iscritti nella classe 3A e quattro nella classe 3B, seguiti dall’insegnante Renata Biagi, collega oltre che amica di lunga data della stessa Vezzoni. "Anche quest’anno – esultano dall’istituto comprensivo Pietrasanta 1 – i nostri studenti hanno offerto una splendida prova di competenza nella matematica. La nostra dirigente scolastica Maria Teresa Di Leone e tutto il corpo insegnanti fin da ora fa i complimenti ai tredici alunni e alle loro famiglie per il bellissimo risultato raggiunto". L’accesso alla finale è stato ottenuto dopo aver affrontato gochi incentrati sulla logica e sulla matematica, anche se è molto probabile che l’istituto comprensivo chiederà, per il 6 maggio, di avvalersi dell’opzione di partecipare alla finale on line anziché recandosi a Bari.

Il comprensivo 1 è in festa anche per le scuole medie “Barsanti“ di Pietrasanta. Lo scorso 11 marzo il plesso di piazza Matteotti ha partecipato ai “Giochi del Mediterraneo“, sempre incentrati sulla matematica, con le selezioni che si sono svolte a scuola. Sei alunni di prima media hanno ottenuto l’accesso alle semifinali e uno di loro andrà all’università di Palermo per la finale del 14 maggio.

Daniele Masseglia