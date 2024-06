“Olimpiadi del cuore” in Versilia, l’ottava edizione comincia a giugno

Forte dei Marmi 7 giugno 2024 – L’ottava edizione delle Olimpiadi del cuore, evento atteso dell’estate versiliese, viene anticipata quest’anno a fine giugno. L’appuntamento servirà a raccogliere fondi che, al netto delle spese, saranno devolute alle popolazioni alluvionate di Campi Bisenzio, Montemurlo e Quarrata e alla costruzione del primo pronto soccorso “Peace Hospital” che le Olimpiadi del cuore stanno realizzando nei luoghi delle apparizioni mariane di Medjugorje.

Da sinistra Sergio Marrai, Alberto Mattugini e Paolo Brosio

Andrà in scena i giorni venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno a Forte dei Marmi. Lo ha annunciato in una conferenza stampa stamani Paolo Brosio, fondatore della onlus Olimpiadi del cuore, e motore dell’appuntamento che intende innanzitutto celebrare il centenario pucciniano. Lo farà con un “Match del cuore” che aprirà venerdì 28 alle 19,45 la serie di appuntamenti. Si giocherà allo stadio “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi dove sarà inaugurato il nuovo impianto di illuminazione. Di fronte la Nazionale italiana cantanti (con la presenza anche di cantanti lirici in onore di Puccini) e la selezione all stars delle Olimpiadi del cuore composta da personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport. La partita sarà in diretta su RTV38 media partner dell’evento e sarà preceduta da un quadrangolare giovanile tra le squadre categoria Esordienti di Viareggio, Pietrasanta, Real Forte Querceta e una selezione del Milan Junior Camp di Chicco Evani e Roberto Mussi. Previsti l’esibizione degli sbandieratori e dei tamburini del Palio dei Micci. Biglietti 10 euro intero e 5 euro (escluso prevendita).

Dopo la gara una serata in uno stabilimento balneare esclusivo di Forte dei Marmi dove gli ospiti musicali saranno la cantautrice Bianca Atzei con la sua band e la vocalist del tour internazionale di Zucchero, Sara Grimaldi, accompagnata al pianoforte dal maestro Marco Dalla Bona in arte Jericko. La seconda giornata, in programma sabato 29 giugno, si aprirà con la Racchetta del Cuore incentrata sui tornei di tennis e padel previsti al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi in questi giorni in festa per gli exploit di Jasmine Paolini.

La sera di sabato prevista la Cena del Cuore, nel nuovo stabilimento balneare Assunta di Forte dei Marmi, che sarà all’insegna delle eccellenze enogastronomiche e dei sapori dell’Alta Versilia, della Garfagnana e del litorale apuo-versiliese fino a Viareggio. La chiusura in grande stile domenica 30 giugno al Twiga. Al mattino le finali dei tornei di Tennis e di Padel. Alla sera va il grande Galà al Twiga Beach Club di Flavio Briatore a Marina di Pietrasanta. La colonna sonora e l’intrattenimento vedrà protagonisti Pago e la sua band, ancora Bianca Atzei e Jessica Morlacchi cantante e vocalist di valore internazionale.