Ok al regolamento contro il randagismo

Approvato dal consiglio comunale di Massarosa il “Regolamento per la rinuncia alla detenzione e cessione dei cani a canile rifugio”. L’obiettivo del documento è quello di disciplinare la rinuncia alla detenzione e cessione di un cane al canile-rifugio e le forme di partecipazione del responsabile del cane alle spese di mantenimento presso la struttura.

"Un documento importante – dichiara la sindaca Simona Barsotti – nell’ottica di prevenzione al randagismo ma anche di tutela del benessere degli animali. Il responsabile di un cane regolarmente iscritto all’anagrafe canina regionale ed identificato può far domanda di cessione solo se per gravi motivi è impossibilitato a prendersene cura. L’adozione di un cane non è un gioco, non può e non deve essere presa alla leggera. Purtroppo alcune volte si può essere costretti a dover consegnare il proprio cane a un rifugio ma devono sussistere determinate condizioni".

Il regolamento prevede tra le cause che impediscono la detenzione del cane soltanto: provvedimenti ordinati dalle pubbliche autorità, impossibilità oggettiva legata a fatti calamitosi, documentata indigenza, invalidità grave, sfratto esecutivo, ricovero ospedaliero o altra grave e documentata motivazione che impedisca la detenzione del cane.