Ok al bilancio del Parco e Comune. Verona: "Ottenuti grandi risultati"

In consiglio comunale approvato il rendiconto della gestione 2024 del Parco della Pace di Sant’Anna e quello del Comune. "L’Istituzione di Sant’Anna – ha detto il sindaco Maurizio Verona – ha portato avanti attività legate alla valorizzazione della memoria, culminate col riconoscimento del Marchio del Patrimonio Europeo. Riguardo il Comune, oggi quasi tutto il territorio è coperto dalla fibra ottica, verrà poi potenziata la rete mobile con due impianti radiomobili. Sono stati investiti milioni di euro nelle scuole, una è stata demolita e ricostruita: oggi il plesso di Mulina è un modello architettonico apprezzato anche da altri enti. Bravo lo staff delle istruttrici della Biblioteca Diffusa e per aver saputo tenere alto il livello del servizio: ha coinvolto ragazzi, nonni e intere frazioni, trasformando la lettura in un’esperienza comunitaria. Siamo intervenuti sul campo sportivo di Retignano dopo un incendio che aveva messo ko l’impianto che permetteva l’atterraggio notturno dell’elisoccorso: grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oggi l’impianto è stato tutto rinnovato. E sempre grazie alla Fondazione siamo soggetti attuatori del progetto Proximity Care per avvicinare le cure ai cittadini".