Oggi inaugura il "Bird Hotel". Casette artistiche per gli uccellini

È un evento ispirato al binomio arte-natura quello in agenda oggi alle 15 al Centro arte Mariella Poli (Campo), in via Padule 63g. Nota in città per aver gestito la galleria "La Subbia", Poli inaugurerà infatti il "Bird Hotel", progetto che ha visto una dozzina di artisti, o comunque persone che gravitano nel mondo dell’arte, realizzare casette destinate ad ospitare gli uccellini stanziali o di passaggio in quel lembo di campagna pietrasantina. Le prime dieci casette sono state allestite sui susini, saranno presentate insieme ad alcune sculture e dipinti degli artisti partecipanti, con possibilità di visitarle dal 12 febbraio. "Il luogo dove ho la fortuna di vivere e svolgere il mio lavoro – spiega Poli – è ricco di piante di vario tipo e animaletti liberi attirati dalla vegetazione. Soprattutto tanti uccellini sia abituali che di passaggio. Ai susini, arrivati al termine del loro ciclo naturale, ho voluto dare una nuova vita". Gli artisti che hanno collaborato sono Gian Diego Benvenuto e Michela Mallegni, Matteo Ciardini, Gian Luigi Corinto, Lorenzo Malfatti, Luciano Massari, Claudia Menichini, Maximo Pellegrinetti, Cristiana Pucci, Silvina Spravkin e Claudio Tomei.