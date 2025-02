Oggi il secondo corso mascherato con la madrina Jo Squillo

Facendo gli scongiuri, visto il meteo bizzarro, oggi ci sarà il secondo corso del Carnevale di Pietrasanta 2025. Rispetto a domenica scorsa la novità sarà la presenza della madrina Jo Squillo (nella foto). La nota cantautrice e conduttrice tv darà il via alla sfilata, insieme al suo corpo di ballo, con i migliori successi anni ‘80-‘90, e nel finale dal palco di piazza Matteotti riprorrà la sanremese "Siamo donne" cantata all’epoca con Sabrina Salerno.

Ecco l’ordine di uscita dei carri: Brancagliana "Yellow submarine, il viaggio per la felicità", Pollino-Traversagna "Fire dreams… ritorno in musica al passato", Antichi Feudi "Medusa: oltre l’incantesimo", Collina "Dalla Collina si vede il mare", Strettoia "Aleniamoci ad amare" (mascherata "Strettoterrestri in arrivo!"), Pontestrada "Non una di meno", Il Tiglio-La Beca "Crazy pizza al Carnevale", Marina "Shoppa con un clikke" (mascherata "Cori ragazzo, cori"), Africa-Macelli "Orientalis Karna...val" (mascherata "Gran Bazar") e Lanterna "Il volo dell’immaginazione mascherata" (mascherata "Apri le ali… e vola").