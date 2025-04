Offerte di lavoro estive a Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi

ISTRUTTORI/ISTRUTTRICINimbus surfing club a Marina di Pietrasanta cerca per gestione, coadiuvato da un aiuto istruttore, di gruppi di bambini per centro sportivo multisport. Istruttori federali, istruttori brevettati Coni (brevetti in corso di validità), istruttori con brevetti riconosciuti Coni, laureati/ndi in scienze motorie, insegnanti di educazioni fisica. Gradita esperienza. Capacità di insegnare la pratica di sport acquatici: surf da onda, vela, windsurf, sup, surf skate, nuoto e beach volley. Automunito. Orario Su turni 8-13 o 8-16. Cv a [email protected] o tramite whatsapp al 3406435342

ADDETTO/A ALLE VENDITEPinko ricerca un/una venditore/venditrice part-time 20h per la stagione estiva da giugno a settembre da inserire nella boutique di Forte dei Marmi. www.fashionjobs.com

2 LAVAPIATTIRistorante “In sabbia” a Lido di Camaiore cerca pulizia stoviglie e utensili cucina, pulizia cucina e magazzino. Esperienza di 1 anno, preferibile possesso Haccp, buona conoscenza lingua italiana, autonomia negli spostamenti. Un lavapiatti turno pranzo, un lavapiatti turno cena, oppure una sola persona che faccia doppio turno. Aprile-ottobre 2025 con possibilità di proroga. 3206920832

BARMAN/LADYZero Stuzzicheria a Marina di Pietrasanta cerca Minima esperienza, anche in età di apprendistato. Orario serale per 6 giorni lavorativi su 7. Da marzo a settembre con possibilità di proroghe. Cv: [email protected]