Oche quasi estinte. I residenti le riportano

Le foto delle oche del fosso Fiumetto mentre attraversano il viale Apua sulle strisce pedonali hanno fatto epoca. Così come quelle immortalate dai genitori che portano i loro bimbi a vederle accanto al parco giochi. Ma negli ultimi anni il numero degli esemplari si era quasi azzerato, materializzando il rischio di non fotografarle più. A scongiurare questo triste epilogo è stato l’amore per gli animali che ha portato un gruppo di cittadini, sia residenti che non, a fare una colletta per ripopolare la simpatica colonia di pennuti, la cui storia coincide con quella della stessa Fiumetto.

"Lo abbiamo fatto – spiegano – per non lasciare sole le oche rimaste. Negli anni si erano estinte per malattie o incidenti, ma la raccolta ci ha permesso di raccogliere una cifra che stiamo ancora impiegando per allevare altri esemplari. Ad oggi sono state messe 2 anatre mute, 4 oche da cortile e altre due anatre grigie, e stiamo aspettando 2 germani stanziali e altre 2 oche grigie grazie a un allevatore di Camaiore, che ci ha sostenuto al pari di un residente di Pietrasanta per le oche già messe". I promotori della colletta – sono stati raccolti 300 euro da dicembre a marzo grazie ai salvadanai esposti ai bar “Turandot“ e “Grimaldi“ – ricordano di aver preferito esemplari che possono già difendersi (i pulcini rischiano di essere mangiati dai roditori) e le specie stanziali. "Quelle migratorie – dicono ancora – avrebbero reso necessaria l’installazione di reti per contenerle, andando contro ai principi di libertà in cui crediamo. Ringraziamo coloro che hanno contribuito ad animare il parco della Versiliana e il fosso che per tradizione erano sempre stati popolati da questi esemplari non autorizzati ma legati a Fiumetto per motivi affettivi".

Daniele Masseglia