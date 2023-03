Occupazione suolo pubblico: multa al Caffè Morin Un’altra attività oggetto di controlli dei vigili

Un’altra attività colpita dai controlli per il suolo pubblico da parte della polizia municipale. Il Comune ha infatti emesso ordinanza di rimozione di alcune strutture da parte della società Il Forte srl titolare del Caffè Morin su via Duilio. Il sopralluogo dei vigili è del 17 novembre scorso quando una pattuglia ha effettuato le verifiche e, dal verbale, è emersa la presenza di "occupazione abusiva del suolo pubblico con 3 strutture in legno, due banconi, tavoli e bidoni". Il 9 gennaio la società ha però presentato all’ufficio suolo pubblico memorie scritte nelle quali evidenziava che il verbale non era mai stato notificato e chiedeva pertanto l’annullamento del procedimento amministrativo. Così il Comune non solo ha prodotto la pec con avvenuta consegna ma – come recita l’ordinanza – il 23 febbraio è stato riscontrato che l’occupazione abusiva era sempre parzialmente presente. Ecco che è stato imposto al Caffè Morin di rimuovere le strutture entro 60 giorni e, in caso di inadempienza, senza ulteriore avviso, "sarà provveduto d’ufficio coattivamente a spese dell’interessato". Nei giorni scorsi la stessa ordinanza (con relativa sanzione) ha interessato altre tre attività di Forte dei Marmi.