Oasi per famiglie a Torre del Lago. Inaugurata la nuova piazza Trittico con il parco giochi "Tarabusino"

La frazione festeggia il suo patrono, San Giuseppe, con l’inaugurazione della rinnovata piazza Trittico, compreso il parco Tarabusino. Al taglio del nastro l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci, la consigliera coadiutrice Alessandra Malfatti e il consigliere Duilio Francesconi.

L’area interessata è di circa 1650 metri quadrati, qualificata dalla presenza nelle vicinanze della parrocchia, della scuola pubblica, della confraternita della Misericordia, e servita da un ampio parcheggio. "Ci siamo prefissati di riqualificare tutta l’area a verde – sottolinea Pierucci – per andare incontro alle tante richieste dei residenti e creare anche un polo attrattivo per le attività all’aria aperta di tipo ludico e sportivo". L’intervento ha riguardato la rimozione della vecchia recinzione, della pavimentazione antitrauma, della superficie asfaltata con il cordolo e lo smantellamento dei vecchi arredi outdoor. È stata poi realizzata una nuova recinzione sul cordolo in cemento armato esistente, lasciando l’accesso al parco sempre dal parcheggio di piazza Trittico ma in posizione decentrata. Vicino all’ingresso è stato installato un gazebo di forma quadrata completo di tavolo.

Nell’area libera, in posizione centrale, ha trovato spazio un campo da pallavolo in superficie bitumata e, per quanto riguarda il verde, accuratamente sistemato, è stato dotato di giochi per bambini, panchine e cestini per i rifiuti. Non ultima è stata rimessa in funzione la fontanella esistente. "Un spazio nuovo, bello e attrezzato – conclude Pierucci – non solo perfeziona il decoro del paese ma diventa anche l’occasione per migliorare l’organizzazione del quartiere, la convivenza sociale e la qualità della vita per tutti, soprattutto dei bambini e dei ragazzi, protagonisti indiscussi della città".