“Nuvole“ : lo spettacolo per beneficenza Gli alunni della scuola primaria "I.Calvino" e gli allievi dell'IC Seravezza si esibiscono in uno spettacolo a favore dell'Asav, raccogliendo donazioni per i rifugi animali. Un evento di solidarietà e musica per aiutare cani e gatti in difficoltà.