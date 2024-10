Nuvole e Vento. Il brano del cuore per le donne

La musica come linguaggio universale per raccontare in modo lieve anche i temi più delicati come il disagio e i disturbi legati a una alimentazione poco corretta, la musica come messagio di speranza: “ Nuvole e Vento“ è il brano scritto da Chiara Giordano, 19 anni, studentessa universitaria viareggina che da 3 anni frequenta Scuola InMusica Viareggio. Una esperienza che Chiara Giordano (nella foto) condivide con La Nazione accompagnata da uno dei docenti della scuola Simone Lavorini che per un gioco del destino è dietista.

Cosa racconta il brano ?

"Racconta il disagio di una ragazza che non accetta il suo corpo fino a arrivare a nutrirsi di “nuvole e vento“ e lo fa sottoforma di lettera per un ragazzo che potrebbe innamorarsi di lei. La protagonista, mi sono ispirata a esperienze reali, vive questo disagio e riesce a chiedere aiuto e chiedendo aiuto insegna a sua volta al futuro ragazzo che spesso anche i piccoli gesti possono diventare importanti"

Quando lo ha scritto?

"In questi mesi e sono stata seguita da Simone Lavorini che ha coordinato gli allievi della scuola. I miei compagni sono stati impegnati nella composizione e nella registrazione del brano. il secondo inedito della scuola"

Chi canta la canzone?

"Emma Lucarini e poi ci sono i ragazzi che mi hanno accompagnata alla chitarra, al basso e alla batteria"

Quando esce “Nuvole e Vento“

"Uscirà sulle piattaforme digitali lunedì prossimo".

E allora “Nuvole e Vento“ per sperare e sognare.

Maria Nudi