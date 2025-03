Nuovo testo unico sul turismo. L’incontro del Pd a villa Argentina

Sarà presentato stasera alle 21 a villa Argentina, il nuovo testo unico sul turismo approvato dalla Regione Toscana, che ridefinisce il sistema di governance, sistema per le strutture ricettive, le locazioni e le profrssioni turistiche. Un incontro, organizzato da Pd Versilia in concerto con la provincina di Lucca, che vuole essere un’occasione e un momento di approfondimento aperto a tutta la cittadinanza e in particolare alle categorie economiche.

Dopo i saluti istituzionali del segretario territoriale Riccardo Brocchini, e del segretario Pd di Viareggio, Filippo Ciucci, il dibattito, coordinato da Federica Maineri, membro della segreteria regionale del Pd con delega al turismo, vedrà gli interventi di Leonardo Marras, assessore al turismo della regione, che illustrerà il testo e le sue particolarità, del presidente della Provincia, Marcello Pierucci, e del consigliere regionale Gianni Anselmi, presidente della commissione sviluppo economico.