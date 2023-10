Nuovo spazio per il Cai: triplicati i soci

Da gennaio le iscrizioni sono triplicate, e con quelle quote è stato possibile prendere in affitto locali per una sede polifunzionale tutta nuova. Il Club Alpino Italiano sezione Forte dei Marmi ha inaugurato in via Delatre un importante spazio sulla spinta della nuova presidente Veronica Pierotti, fotografa, nonchè prima donna alla guida della sezione e tra i 26 presidenti (su 513) under 40. Il nuovo spazio ospita la BiblioCai, cioè una vera biblioteca a tema montagna e natura dove ci sarà anche il servizio prestito e Mattia Viti come bibliotecario (con lo Scrigno della memoria dedicato a testi e mappe storiche raccolte dal 1938) oltre a un’aula didattica. "Col mio mandato sono entrati nel Cai tanti ragazzi – racconta Pierotti – e da 120 soci siamo 350. La sede principale resta sul viale Franceschi a Forte ma sentivamo la necessità di avere un ’contenitore’ per il nostro materiale tecnico e storico rimasto negli scatoloni oltre a un’aula didattica per corsi, serate a tema o proiezioni. E’ stato un lavoro in team: la banda La Marinara ci ha aiutato nel trasloco, alcuni soci hanno donato mobili e la Fondazione Vittorio Veneto ci aiuterà nello sviuppo di progetti per i giovani perchè da quest’anno ci sarà il gruppo bimbi Cai con escursioni a misura di bambini. Abbiamo invece già costituito il gruppo juniores Aquile di mare che racchiude la fascia 18-40 anni che permetterà un ricambio generazionale nella sezione che vanta di avere un rifugio dove, domenica, organizzeremo la storica castagnata aperta a tutti". Presente all’inaugurazione della sede anche il vice sindaco Adamo Bernardi. "La Versilia è importante per il mare e per le montagne ed è un onore che il Cai Forte dei Marmi abbia una sede a Seravezza perchè saranno importanti per la promozione turistiche e per la sicurezza in montagna"