Nuovo segretario. Giani prende ancora tempo

Next Yacht Group è subentrato a titolo definitivo nelle concessioni detenute da Italians Sea Group in via Coppino (ex Perini). E anche Centrocolor è subentrato nelle concessioni dalla Fipa Group sempre in via Coppino. Sono i due passaggi più rilevanti approvati nella seduta di ieri dell’Autorità Portuale Regionale che ha anche approvato il regolamento per le proprie sedute tematiche e il rilascio per piccoli ampliamenti davanti alla banchina Lenci. Intanto dalla Regione non ci sono ancora decisioni sulla nomina del nuovo Segretario Generale. Per cui, a meno di colpi scena, Giani prorogherà ancora l’attuale commissario Rosselli. E questo nonostante l’intesa raggiunta con il Comune e gli inviti del mondo della nautica a trovare una soluzione definitiva. E intanto la Regione ha approvato il bilancio dell’Authority.