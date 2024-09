Nuovo polo scolastico. Lavori già avanzati. Pronto a fine 2026

E’ al 70-80% della sua realizzazione, la struttura portante in acciaio dell’edificio che accoglierà il nuovo Polo scolastico di Marina di Pietrasanta. Nei giorni scorsi l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci, accompagnato da alcuni consiglieri comunali, ha effettuato un nuovo sopralluogo al cantiere di Tonfano per verificare, con la ditta esecutrice, la progressione dei lavori e accertarsi della corretta “convivenza” delle attività di cantiere con le necessità didattiche, all’indomani della ripartenza delle lezioni nella vicina “Santini”. "Dopo il completamento di questa struttura – ha spiegato Marcucci – e la posa delle fondazioni si passerà alla costruzione dei solai con predisposizione e successivo passaggio di tutta l’impiantistica che servirà l’edificio. E’ stato anche armato, dopo un’opera di recupero e consolidamento, il portale di marmo della ‘vecchia’ Bibolotti, che resterà esterno al nuovo plesso per lasciare una traccia della scuola che ha visto crescere tanti tonfanini". Da un primo confronto telefonico con il dirigente scolastico del Comprensivo 2, Luca Di Martino, l’assessore non ha ricevuto segnalazione di particolari criticità nella “convivenza” fra lavorazioni e attività scolastica: "La ditta sta eseguendo le operazioni più impattanti, dal punto di vista dei rumori, in orario pomeridiano – ha confermato Marcucci – con Di Martino e la direzione del cantiere il contatto è costante e aperto e le attività di costruzione pronte ad essere ricalibrate quando le lezioni si prolungheranno al pomeriggio".

La realizzazione del nuovo polo scolastico è finanziata con risorse Pnrr per oltre 5 milioni e 700 mila euro, ai quali se ne sono aggiunti ulteriori 500 mila (330mila da bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e altri 170mila di risorse comunali); in base alle tempistiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il plesso dovrà essere ultimato entro il 2026.