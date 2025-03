Nuovo Mondo Fitness lancia la sfida. Raddoppio degli spazi e tecnologia

La palestra Nuovo Mondo Fitness raddoppia gli spazi e si allea con l’intelligenza artificiale: un importante investimento di oltre mezzo milione di euro del pool di soci per uno sport sempre più curato e all’avanguardia. Domenica si svolgerà l’inaugurazione della Squash Academy Olimpica. Mens sana in corpore sano, ma anche ben monitorata e ‘intelligente’: nell’era del tecno fitness la palestra alle Bocchette fonde per incanto persona e attrezzo. Jose Facchini, Stefano Falciani e gli altri soci non scherzano e tagliano alti traguardi professionali: punto di riferimento nel settore in Versilia, Nuovo Mondo crea oggi un collegamento tra vecchio e nuovo unendo due strutture e continuando nella crescita da un quarto di secolo. Si marcia e si corre guardando sul proprio monitor la serie tv preferita o percorrendo le avenues della Grande Mela in una maratona virtuale, ci si interfaccia con una sorta di robot che ci squadra e ci personalizza ogni ritmo.

"Il nostro centro è noto per la sua visione all’avanguardia e per le collaborazioni con partner di eccellenza come Technogym, Reaxing e Jaked – afferma Facchini – ed inaugurerà una nuova ala interamente dedicata alla sala attrezzi, che sarà equipaggiata con il più moderno ecosistema Technogym AI". Punto di riferimento per gli appassionati di sport e benessere, Nuovo Mondo Fitness si distingue proprio per l’attenzione all’innovazione e alla qualità del servizio. "Il nuovo ampliamento, che aggiunge circa 1.000 metri quadrati di superficie – prosegue Falcian – consentirà di offrire un’esperienza ancora più completa e personalizzata con un’area fitness avanzata: gli utenti potranno beneficiare di un allenamento personalizzato con la possibilità di monitorare i propri progressi attraverso il sistema Technogym Checkup. Questo permetterà di valutare composizione corporea, forza, mobilità ed equilibrio, creando piani di allenamento su misura basati sulle esigenze individuali". Un centro fitness sempre più completo con nuove sale, corsi per le discipline più richieste e le ultime tendenze tra cui la Reaxing Lounge dedicata all’allenamento dinamico con attrezzature innovative che permettono di ‘allenare l’imprevedibile’. Il centro diventerà anche Squash Academy, del resto Facchini ne è affermato maestro. Previsto anche il raddoppio degli spogliatoi, a vantaggio di tutti i tesserati, il cui numero è in crescita.

Isabella Piaceri