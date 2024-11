Nuovo mercato contadino. L’inaugurazione a Bicchio in piazza dell’Amicizia

VIAREGGIO

Custodi di una memoria, di un’identità e di una storia scritta, sussurrata, raccontata e vissuta tra quelle panchine, quei banchi e quelle persone che, davanti e dietro ad essi, lavorano, vendono, comprano, e si ritrovano, non solo per i prodotti, ma anche per incontrarsi e socializzare. A tessere la vita di mercati, quartieri, città e comunità, alimentati dai prodotti a km zero, e dai visi, dalle voci che nonostante la chiusura di molte botteghe di periferia, colmano vuoti e disservizi, e che, da oggi, riempiranno, con il nuovo mercato contadino, anche la Piazza dell’Amicizia, a Bicchio, con lo scopo di avvicinare sempre di più i servizi e i bisogni dei cittadini.

Nato su impulso del comitato di quartiere presieduto da Stefania Maffei con il sostegno dell’assessore al commercio Alessandro Meciani e il supporto della Cia con Massimo Gay, difatti, il mercato contadino, che sarà inaugurato questa mattina, alle 10, tornando ogni venerdì, a cadenza settimanale, si riempirà di aziende agricole, lavoratori e commercianti del territorio, per essere, e ritrovarsi, più vicini, per promuovere i prodotti del territorio, i loro sapori autentici, e unire produttori e consumatori nel favorire la valorizzazione di imprese di qualità e di tutela dell’ambiente e, allo stesso modo, tempo, di qualità, che rispecchi le radici, di un quartiere, e di una città.