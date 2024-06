Nuovo manto allo Stadio: "Non consente più l’atterraggio del Pegaso"

"Il nuovo manto sintetico del Buon Riposo impedisce l’atterraggio del Pegaso". La circostanza è stata riferita nell’ultimo consiglio comunale dalla consigliera di Creare Futuro Clarissa Pardini che ha presentato un’interrogazione affinchè venga trovata una soluzione alternativa per non temporeggiare con i soccorsi. "La scorsa settimana – ha raccontato Pardini – si è verificato un incidente a Ripa in via Alcide de Gasperi che ha visto la necessità di impiego dell’ elisoccorso Pegaso. Il velivolo dopo aver verricellato i soccorritori si è trovato impossibilitato ad atterrare a causa del nuovo manto in sintetico dello Stadio Buon Riposo. La decisione di sostituzione del manto da parte dell’amministrazione è legittima, tuttavia andava immediatamente pensata una soluzione alternativa ed una comunicazione del cambio della natura della struttura sportiva in quanto questo va ad incidere nella prassi di sicurezza dell’ azienda che gestisce il soccorso d’emergenza del nostro territorio. L’ elisoccorso si è trovato a dover ripiegare sulla piazzola di atterraggio dell’Ospedale Versilia: ne consegue quindi che il paziente è stato trasportato via terra, situazione non favorevole per un politrauma, oltre a dover tenere conto che in queste dinamiche ci sono in realtà precisi percorsi per patologie tempo dipendenti da dover seguire".

La consigliera ha anche illustrato i tracciati di flight radar dove si vede il velivolo intento a sorvolare l’area cercando una soluzione alternativa. "Come gruppo consiliare – ha sollecitato – ribadiamo che non si può lasciare alla fortuna la sicurezza dei cittadini di Seravezza, tuttavia ci riteniamo soddisfatti della comprensione espressa dal sindaco e dell’ impegno preso per cercare assieme agli uffici una soluzione, augurandoci che possa essere concretizzata anche la mozione approvata ad unanimità, ormai risalente a due anni fa, riguardante un punto di elisoccorso in notturna al Campo Sportivo di Minazzana che, come è stato ricordato durante l’ assise, è stato oggetto di lavori di miglioramento all’ impianto, ma senza aver pensato a realizzare quanto promesso e lasciando quindi l’intero Comune sprovvisto".

Francesca Navari