Nuovo Maiora Exuma 35. Il marchio Next Group tra comodità e velocità

È stato appena varato il quarto esemplare, in quattro anni, di Maiora Exuma, l’imbarcazione di oltre trentasei metri del marchio di Next Yacht Group che unisce comodità tra performance e comfort, con soluzioni architettoniche che esaltano la vivibilità degli spazi. Maiora 35 Exuma, modello elegante, dalla stazza di 300GT, con contenuti tecnologici e innovativi, soluzioni interessanti in termini di luce a bordo e di capacità per tender e toys, insieme ad un dna sportivo della velocità fino a 35 nodi, sarà presentata ai prossimi saloni nautici autunnali.