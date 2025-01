Nuovo crollo al muro dei Borbone

Per la caduta di un ramo è crollata una porzione, l’ennesima, del muro settecentesco che abbraccia la Villa Borbone. Quello che corre lungo la via dei Lecci, che versa in pessime condizioni di manutenzione, che ormai da anni si sbriciola sotto i colpi del tempo e del maltempo. Eppure tutelato. Vincolato come bene paesaggistico dalla commissione per la tutela delle bellezze naturali della Provincia nel 1973, la Soprintendenza di Lucca nel 2009 lo ha inserito infatti fra i beni artistici. Al pari delle mura di Lucca e del Colosseo. Nonostante quella speciale protezione, su cui la città si è divisa, il muro sta perdendo pezzi. Lo stesso muro infatti è diventato il fondale di tragedie della strada e di numerosi incidenti. È per questo che i residenti, da anni, ne chiedono l’abbattimento o l’arretramento, per ampliare la carreggiata e rendere la viabilità più sicura. A tale scopo l’amministrazione Del Ghingaro ha imposto sulla via dei Lecci, la via del Muro, il limite di velocità a 40 chilometri orari e installato dei dossi. "Intanto il muro continua a perdere pezzi – interviene il consigliere della Lega, Alberto Pardini –. E a questo punto sarebbe sensato che il Comune e la Sovrintendenza si mettessero d’accordo per rimuovere il vincolo".